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10:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье погибла женщина после столкновения Hyundai Solaris с Камазом

Смертельное ДТП произошло на втором километре трассы Болгары-Юго-Камский-Крылово.

В Пермском крае пожилая женщина погибла во время ДТП на втором километре трассы Болгары-Юго-Камский-Крылово.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла вечером 14 октября около 19.30. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил столкновение с Камазом, который выезжал на трассу с второстепенной дороги. В результате ДТП 67-летняя пассажирка получила смертельные травмы, а водитель попал в больницу.

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