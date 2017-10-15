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20:43 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму пресекли несанкционированный пикет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Около полусотни участников группового пикетирования, незаконно проходившего в субботу на территории Крыма, были задержаны полицией и отпущены после проведения профилактических бесед, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«За нарушения требований Федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — отметили в полиции.

По факту проводится проверка с целью установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях, сообщили в полиции.

В начале октября силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат» и шестерых участников «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*. Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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