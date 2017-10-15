Недовольный клиент заколол парикмахера шампуром в новой Москве

«Разъяренный клиент, которому не понравилась стрижка, заколол парикмахера шампуром. Как сообщают соцсети, инцидент произошел в новой Москве», — говорится в сообщении.

На кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как злоумышленник приближается к стилисту и наносит ему в живот несколько ударов шампуром.