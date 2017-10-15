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10:21 (мск), источник: РИАМО

Недовольный клиент заколол парикмахера шампуром в новой Москве

РИАМО — 15 окт. В новой Москве недовольный клиент из-за не понравившейся ему стрижки заколол парикмахера шампуром, сообщает РЕН ТВ.

«Разъяренный клиент, которому не понравилась стрижка, заколол парикмахера шампуром. Как сообщают соцсети, инцидент произошел в новой Москве», — говорится в сообщении.

На кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как злоумышленник приближается к стилисту и наносит ему в живот несколько ударов шампуром.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
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