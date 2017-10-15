В Ростовской области водитель «Газели» погиб после столкновения с деревом
14 октября около 22:00 рядом с поселком Рассвет в Аксайском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель «Газели», сообщает
14 октября около 22:00 рядом с поселком Рассвет в Аксайском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель «Газели», сообщает
По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением, съехал в правый кювет и столкнулся с деревом.
Мужчина находился в машине без пассажиров. От полученных травм он скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка.