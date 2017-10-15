Пострадавшая при обрушении трапа в Пулково девочка скончалась

«Действительно, девочка, к сожалению, скончалась. Это произошло в субботу», — сказала собеседница агентства.

Вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы. Сообщалось, что девочке ей сразу же сделали операцию, она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.