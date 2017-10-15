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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшая при обрушении трапа в Пулково девочка скончалась

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, которая пострадала при обрушении трапа в аэропорту Пулково скончалась, сообщили РИА Новости в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Действительно, девочка, к сожалению, скончалась. Это произошло в субботу», — сказала собеседница агентства.

Вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы. Сообщалось, что девочке ей сразу же сделали операцию, она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено также два уголовных дела: по статье «недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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