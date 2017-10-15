Кубай признался, почему так сильно горят леса Приморья
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, почему в этом году так сильно горят приморские леса, сообщает «Deita. ru».
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, почему в этом году так сильно горят приморские леса, сообщает «Deita. ru».
По его словам, дело в малом количестве осадков и сборщиках шишек.
С одной стороны, этой осенью в Приморье выпало мало осадков и наблюдалось повышенное количество безоблачных дней. С другой стороны, с наступлением ночных морозов лес устлан сухой листвой и сухой травой. С третьей стороны, начался сезон заготовок кедрового ореха большим количеством людей, которые далеко не всегда умеют и хотят грамотно обращаться с огнем, — рассказал он.
В департаменте лесного хозяйства Приморского края рассказали, что сейчас в регионе продолжается тушение пожаров в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.
Напомним, по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.