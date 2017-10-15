Кубай признался, почему так сильно горят леса Приморья

С одной стороны, этой осенью в Приморье выпало мало осадков и наблюдалось повышенное количество безоблачных дней. С другой стороны, с наступлением ночных морозов лес устлан сухой листвой и сухой травой. С третьей стороны, начался сезон заготовок кедрового ореха большим количеством людей, которые далеко не всегда умеют и хотят грамотно обращаться с огнем, — рассказал он.