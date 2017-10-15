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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Кубай признался, почему так сильно горят леса Приморья

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, почему в этом году так сильно горят приморские леса, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По его словам, дело в малом количестве осадков и сборщиках шишек.

С одной стороны, этой осенью в Приморье выпало мало осадков и наблюдалось повышенное количество безоблачных дней. С другой стороны, с наступлением ночных морозов лес устлан сухой листвой и сухой травой. С третьей стороны, начался сезон заготовок кедрового ореха большим количеством людей, которые далеко не всегда умеют и хотят грамотно обращаться с огнем, — рассказал он.

В департаменте лесного хозяйства Приморского края рассказали, что сейчас в регионе продолжается тушение пожаров в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

Напомним, по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.

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