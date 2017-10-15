В Волгограде на улице Карла Маркса обнаружено тело 59-летнего мужчины
Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионера, а также лиц, причастных к преступлению.
Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионера, а также лиц, причастных к преступлению.
Днем 14 октября в Советском районе города Волгограда на улице Карла Маркса обнаружено тело 59-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщили РИАЦ в
— В настоящее время устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, — пояснили в ведомстве. — Органы следствия обращаются ко всем, кто стал очевидцем убийства пенсионера, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: (937) 724−26−46 или «02».