В Волгограде на улице Карла Маркса обнаружено тело 59-летнего мужчины

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в тот день около 14 часов неизвестный напал на пенсионера не далеко от дома 17 по улице Карла Маркса, когда тот возвращался домой из магазина. Преступник нанёс один удар ножом в область грудной клетки потерпевшего, повредив ему легкое. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия.