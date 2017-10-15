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11:38 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на улице Карла Маркса обнаружено тело 59-летнего мужчины

Следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионера, а также лиц, причастных к преступлению.

Днем 14 октября в Советском районе города Волгограда на улице Карла Маркса обнаружено тело 59-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в тот день около 14 часов неизвестный напал на пенсионера не далеко от дома 17 по улице Карла Маркса, когда тот возвращался домой из магазина. Преступник нанёс один удар ножом в область грудной клетки потерпевшего, повредив ему легкое. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия.

— В настоящее время устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, — пояснили в ведомстве. — Органы следствия обращаются ко всем, кто стал очевидцем убийства пенсионера, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: (937) 724−26−46 или «02».

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