Под Воронежем водитель насмерть сбил на трассе пешехода и скрылся с места аварии
Воронежские полицейские ищут автомобилиста, который насмерть сбил пешехода. ЧП произошло вечером в субботу, 15 октября, в Рамонском районе.
Воронежские полицейские ищут автомобилиста, который насмерть сбил пешехода. ЧП произошло вечером в субботу, 15 октября, в Рамонском районе.
По данным МВД, около 18:40 неустановленный авто сбил 71-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в районе СНТ «Медовка». Водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а скрылся.
«71-летний житель Воронежа от полученных травм скончался на месте аварии», — рассказали в
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут водителя, сбившего пешехода.