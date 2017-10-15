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16:51 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем водитель насмерть сбил на трассе пешехода и скрылся с места аварии

Воронежские полицейские ищут автомобилиста, который насмерть сбил пешехода. ЧП произошло вечером в субботу, 15 октября, в Рамонском районе.

Источник: Новости Воронежа

По данным МВД, около 18:40 неустановленный авто сбил 71-летнего пешехода на трассе М-4 «Дон» в районе СНТ «Медовка». Водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а скрылся.

«71-летний житель Воронежа от полученных травм скончался на месте аварии», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут водителя, сбившего пешехода.

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