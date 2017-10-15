ДТП под Докшицами: в отношении водителя возбуждено дело

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении минчанина, который был за рулем «Хонды», попавшей в ДТП под Докшицами сообщили СК.

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Лобовое столкновение легкового автомобиля «Хонда» с автопоездом «Вольво» произошло в Докшицком районе, погиб пассажир легкового автомобиля.

«В отношении водителя “Хонды” возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 317 “Нарушение правил дорожного движения” Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik в воскресенье официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, согласно предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя были трезвыми.

Расследование дела в отношении минчанина проводит Докшицкий районный отдел УСК по Витебской области.