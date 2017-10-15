Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Учителя при власти
13:43 (мск), источник: Sputnik.by

ДТП под Докшицами: в отношении водителя возбуждено дело

Как сообщили в МЧС, для деблокирования тела погибшего из искореженного автомобиля понадобилась помощь спасателей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении минчанина, который был за рулем «Хонды», попавшей в ДТП под Докшицами сообщили СК.

Читайте также
СМИ: Лукашенко передал слова соболезнования матери погибшего Коржича

Лобовое столкновение легкового автомобиля «Хонда» с автопоездом «Вольво» произошло в Докшицком районе, погиб пассажир легкового автомобиля.

«В отношении водителя “Хонды” возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 317 “Нарушение правил дорожного движения” Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik в воскресенье официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, согласно предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя были трезвыми.

Расследование дела в отношении минчанина проводит Докшицкий районный отдел УСК по Витебской области.

Как сообщили в МЧС, для деблокирования из искореженного автомобиля тела погибшего понадобилась помощь спасателей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ДТП под Докшицами: в отношении водителя возбуждено дело
Шагал и камни из Иерусалима: в Витебске открывают новую синагогу
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь