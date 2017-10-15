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11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге насмерть замерз мужчина

Медики обнаружили полураздетого мужчину три дня назад на улице Гастелло в Московском районе. В бессознательном состоянии 45-летнего петербуржца доставили в больницу.

Как сообщает информационное агентство «Народные новости», на мужчине были лишь брюки и ботинки. Медики диагностировали у него тяжелое переохлаждение, пневмонию и состояние шока. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшего. Он скончался в больнице на следующий день.

Пока остается неизвестным, как долго мужчина пробыл на улице, и кто выгнал бедолагу на мороз. Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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