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13:49 (мск), источник: dostup1.ru

Погибшая в Доминикане челябинка была застрахована на 50 тыс. евро — тело привезут в Россию

Ранее сообщалось, что у родных туристки нет денег на транспортировку, поэтому ее кремируют.

Погибшая в Доминиканской Республике россиянка была застрахована на 50 тыс. евро — решается вопрос о перевозке тела в Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У погибшей была страховая защита от «АльфаСтрахование» на сумму 50 тыс. евро. Компания готова к репатриации тела россиянки на родину. «Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти», — рассказал «РИА Новости» представитель страховой компании Юрий Нехайчук.

Ранее друзья семьи погибшей рассказали, что у родственников нет денег на транспортировку тела женщины, так что уроженку Челябинской области кремируют в Доминикане.

Напомним, смертельный случай произошел еще 10 октября на съезде с трассы в Пунта-Кану. Женщина топлес ехала на пассажирском сиденье в автомобиле Kia Picanto, за рулем которого была 32-летняя уроженка Украины. Туристка развлекалась, высовываясь в окно машины. Поездку снимали на видео. В какой-то момент женщина врезалась в дорожный знак на шоссе головой. Пострадавшую доставили в госпиталь, где она через непродолжительное время скончалась. При женщине был паспорт, по которому была установлена ее личность.

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