Погибшая в Доминикане челябинка была застрахована на 50 тыс. евро — тело привезут в Россию
Ранее сообщалось, что у родных туристки нет денег на транспортировку, поэтому ее кремируют.
Ранее сообщалось, что у родных туристки нет денег на транспортировку, поэтому ее кремируют.
Погибшая в Доминиканской Республике россиянка была застрахована на 50 тыс. евро — решается вопрос о перевозке тела в Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
У погибшей была страховая защита от «АльфаСтрахование» на сумму 50 тыс. евро. Компания готова к репатриации тела россиянки на родину. «Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти», — рассказал «РИА Новости» представитель страховой компании Юрий Нехайчук.
Ранее друзья семьи погибшей рассказали, что у родственников нет денег на транспортировку тела женщины, так что уроженку Челябинской области кремируют в Доминикане.
Напомним, смертельный случай произошел еще 10 октября на съезде с трассы в