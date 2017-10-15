Погибшая в Доминикане челябинка была застрахована на 50 тыс. евро — тело привезут в Россию

У погибшей была страховая защита от «АльфаСтрахование» на сумму 50 тыс. евро. Компания готова к репатриации тела россиянки на родину. «Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти», — рассказал «РИА Новости» представитель страховой компании Юрий Нехайчук.

Напомним, смертельный случай произошел еще 10 октября на съезде с трассы в Пунта-Кану. Женщина топлес ехала на пассажирском сиденье в автомобиле Kia Picanto, за рулем которого была 32-летняя уроженка Украины. Туристка развлекалась, высовываясь в окно машины. Поездку снимали на видео. В какой-то момент женщина врезалась в дорожный знак на шоссе головой. Пострадавшую доставили в госпиталь, где она через непродолжительное время скончалась. При женщине был паспорт, по которому была установлена ее личность.