Грабитель украл со склада в Москве текстиль более чем на 10,5 млн рублей

Четвертого октября в 21:24 на службу «02» от охранника ООО ЧОО поступило сообщение о подозрительных гражданах по адресу: улица Плеханова, дом № 11, строение 61.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 18:30 до 22:20 4 октября неизвестный на территории базы по указанному адресу, предоставив разрешительное письмо управляющей компании на выдачу товара, используя при этом неустановленный грузовой автотранспорт, совершил кражу текстильной продукции, принадлежащей ООО, скрылся», — сказал собеседник агентства.