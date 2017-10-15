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12:24 (мск), источник: РИАМО

Грабитель украл со склада в Москве текстиль более чем на 10,5 млн рублей

РИАМО — 15 окт. Неизвестный на грузовом автомобиле украл со склада на востоке Москвы текстильную продукцию более чем на 10,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Четвертого октября в 21:24 на службу «02» от охранника ООО ЧОО поступило сообщение о подозрительных гражданах по адресу: улица Плеханова, дом № 11, строение 61.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 18:30 до 22:20 4 октября неизвестный на территории базы по указанному адресу, предоставив разрешительное письмо управляющей компании на выдачу товара, используя при этом неустановленный грузовой автотранспорт, совершил кражу текстильной продукции, принадлежащей ООО, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 10,505 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

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