В Воронеже Kia столкнулась с маршруткой: пострадала 16-летняя девушка

Автомобиль Kia и пассажирский автобус № 113кт столкнулись в Советском районе Воронежа вечером субботы, 14 октября. Очевидцы ДТП выложили фото аварии в соцсети, сообщив, что пострадало несколько человек. Однако в пресс-службе регуправления МВД корреспонденту РИА «Воронеж» уточнили, что за медпомощью обратилась только одна пассажирка автобуса — 16-летняя девушка.