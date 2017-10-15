В Воронеже Kia столкнулась с маршруткой: пострадала 16-летняя девушка
ДТП произошло на улице Героев Сибиряков.
ДТП произошло на улице Героев Сибиряков.
Автомобиль Kia и пассажирский автобус № 113кт столкнулись в Советском районе Воронежа вечером субботы, 14 октября. Очевидцы ДТП выложили фото аварии в соцсети, сообщив, что пострадало несколько человек. Однако в
ДТП произошло у дома № 19 по улице Героев Сибиряков в 23:20. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пассажирскому автобусу. Пострадавшая несовершеннолетняя обратилась за медпомощью на следующее утро после аварии.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.