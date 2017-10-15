СК завел дело после смерти семимесячного ребенка в больнице в Ленобласти

По данным следствия, в мае 2017 года в ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», расположенную по Колтушскому шоссе Всеволожска Ленинградской области, в реанимационное отделение был доставлен мальчик с тяжелым инфекционным поражением почки и развитием сепсиса. Ребенок скончался в больнице в тот же день.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-месячного мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи произвели выемку медицинской документации, назначили комиссионную медицинскую судебную экспертизу.