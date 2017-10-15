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12:22 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело после смерти семимесячного ребенка в больнице в Ленобласти

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти в мае этого года 7-месячного мальчика в больнице города Всеволожска Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в мае 2017 года в ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», расположенную по Колтушскому шоссе Всеволожска Ленинградской области, в реанимационное отделение был доставлен мальчик с тяжелым инфекционным поражением почки и развитием сепсиса. Ребенок скончался в больнице в тот же день.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-месячного мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи произвели выемку медицинской документации, назначили комиссионную медицинскую судебную экспертизу.

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 СК завел дело после смерти семимесячного ребенка в больнице в Ленобласти
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