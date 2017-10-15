Баня сгорела в Кстовском раойне Нижегородской области 15 октября

Согласно информации, сообщение о загорании бани в Кстовском районе, д. Каработово поступило в службы быстрого реагирования в 04:34 утра. В результате пожара выгорело потолочное перекрытие в парильном помещении и обрешетка кровли на площади 8 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек, три единицы техники.