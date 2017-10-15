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12:50 (мск), источник: Sputnik.by

«Самогонный» взрыв в Волковыске: змеевик оставили на плите

Оставленный без присмотра самогонный аппарат стал причиной взрыва газовоздушной смеси в Волковыске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Советской в Волковыске, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Компетентные органы проводят проверку в связи со взрывом газовоздушной смеси в квартире, где изготавливали самогон.

«Предполагаемой причиной взрыва стал самогонный аппарат, оставленный без присмотра на включенной газовой плите», — сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Там отметили, что в квартире самогонщиков в результате взрыва повреждено окно и ограждение на балконе.

По счастливой случайности никто не пострадал, сказали в МЧС.

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