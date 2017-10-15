Летевший в Сургут самолет вернется во «Внуково» из-за задымления в кабине

«Командир воздушного судна “Ютэйр” “Боинг 737” доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки», — сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было принято решение вернуться во «Внуково» для диагностики воздушного судна.