Летевший в Сургут самолет вернется во «Внуково» из-за задымления в кабине
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, возвращается во «Внуково»
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, возвращается во «Внуково»
«Командир воздушного судна “Ютэйр” “Боинг 737” доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки», — сказал собеседник агентства.
Тем не менее, было принято решение вернуться во «Внуково» для диагностики воздушного судна.
Самолет готовится к посадке во «Внуково» в штатном режиме.