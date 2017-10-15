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12:35 (мск), источник: Интерфакс

Летевший в Сургут самолет вернется во «Внуково» из-за задымления в кабине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, возвращается во «Внуково» из-за задымления в кабине, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

«Командир воздушного судна “Ютэйр” “Боинг 737” доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки», — сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было принято решение вернуться во «Внуково» для диагностики воздушного судна.

Самолет готовится к посадке во «Внуково» в штатном режиме.

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