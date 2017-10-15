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17:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем сбежавший из частного зоопарка медведь растерзал мужчину

В посёлке Семилуки около 10 часов утра 15 октября из частного зоосада сбежал медведь.

Источник: Вести - Воронеж

Получив свободу, зверь оказался на улице Ленина и набросился на человека, после чего 87-летний мужчина скончался. Другой житель Семилук получил от этого же животного тяжёлые травмы.

В пресс-службе Управления МВД по Воронежской области рассказали, что выехавший на место происшествия наряд полиции был вынужден в соответствии с законом уничтожить представлявшего опасность зверя.

Во дворе владельца зоосада Михаила Харина живут около 30 животных и птиц: еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан и, до недавних пор, медведь.

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