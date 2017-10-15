Под Воронежем сбежавший из частного зоопарка медведь растерзал мужчину
В посёлке Семилуки около 10 часов утра 15 октября из частного зоосада сбежал медведь.
В посёлке Семилуки около 10 часов утра 15 октября из частного зоосада сбежал медведь.
Получив свободу, зверь оказался на улице Ленина и набросился на человека, после чего 87-летний мужчина скончался. Другой житель Семилук получил от этого же животного тяжёлые травмы.
В
Во дворе владельца зоосада Михаила Харина живут около 30 животных и птиц: еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан и, до недавних пор, медведь.