Летевший в Сургут Boeing-737 экстренно сел в аэропорту «Внуково»

«Самолет сообщением Москва — Сургут вернулся в аэропорт Внуково после выработки топлива из-за задымления в кабине пилотов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 178 пассажиров и членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из людей не пострадал. ​