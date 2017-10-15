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13:47 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле полицейские спасли четверых подростков из опасного карьера

Полицейские Нижнего Тагила помогли подросткам выбраться из заброшенного карьера. «14 октября в 17.15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что четверо подростков не могут самостоятельно выбраться из заброшенного карьера в районе улицы Черных.

В разговоре с сотрудниками ОВД девочка рассказала, что четверо ее приятелей спустились вниз в карьер и не могут подняться наверх, — сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Сама позвонившая и ее подруга спускаться в карьер отказались.

На место были отправлены ближайший наряд патрульно-постовой службы, в составе лейтенанта полиции Сергея Ламзина, старшего сержанта Дениса Маштакова и младшего сержанта Дмитрия Нефедьева, а также бригада спасателей и экипаж скорой медицинской помощи.

«Прибыв к карьеру, стражи порядка обнаружили внизу четырех мальчиков. Один из ребят находился на значительном расстоянии от своих товарищей, пояснил, что он совсем обессилел и не может больше держаться на рыхлой, осыпающейся под ногами земле», — рассказали в полиции.

Старший группы немедленного реагирования Сергей Ламзин принял решение об оказании помощи подростку. «Офицер, рискуя своей жизнью, спустился в карьер немного ниже того места, где находился подросток, успокоил его и подставил руки, по которым мальчишка, как по ступенькам, поднялся наверх, где его подхватил и вытащил Дмитрий Нефедьев,» — сообщили в МВД.

Еще один из школьников смог выбраться самостоятельно, двух других приятелей из карьера достали спасатели.
После осмотра медиками выяснилось, что подростки не пострадали.

В отделе полиции в присутствии родителей их опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что всем подросткам по 13 лет, они учатся в одном классе одной школы. Ни разу до этого в поле зрения органов внутренних дел семиклассники не попадали, на учете в полиции не состоят, воспитываются в полных, благополучных семьях. Свой поход к старому заброшенному карьеру ребята объяснили любопытством.

С детьми была проведена профилактическая беседа, подросткам напомнили о мерах личной безопасности, а взрослым — об ответственности за отсутствие контроля и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Стоит отметить, что в этом карьере сотрудникам полиции и спасателям уже ни раз приходилось спасать детей. Несколько лет назад подобная ситуация закончилась трагедией -погиб первоклассник.

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