Авиакатастрофа, в которой погибли четыре гражданина Молдовы, стала главной темой СМИ

Среди первых о трагедии сообщили журналисты Би-Би-Си. Но информация о том, что на борту самолета были и молдавские граждане, появилась позже.

Dailymail сообщила подробности о модели самолета и какой авиакомпании он принадлежит. Британские журналисты опубликовали также первые фотографии с места аварии.



О том, что летательный аппарат арендовала французская армия для проведения антитеррористической операции в Африке, написали журналисты Washington Post.



Журналисты румынского телеканала Digi 24 отметили, что крушение произошло при неблагоприятных метеоусловиях. Они также сообщили, что летательный аппарат перевозил груз согласно контракту с французской армией.