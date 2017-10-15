Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Родившая Юлия Савичева сменила образ и похорошела - СМИ
Точная копия: СМИ о дочери Валерии в образе матери
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10Учителя при власти
14:10 (мск), источник: Publika.md

Авиакатастрофа, в которой погибли четыре гражданина Молдовы, стала главной темой СМИ

Авиакатастрофа в Кот-д’Ивуаре стала главной темой мировой прессы. О ней сообщили такие глобальные СМИ, как Би-Би-Си, Dailymail и Washington Post.

Источник: Publika.md

Среди первых о трагедии сообщили журналисты Би-Би-Си. Но информация о том, что на борту самолета были и молдавские граждане, появилась позже.

Читайте также
Разбившийся в Кот-д’Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове

Dailymail сообщила подробности о модели самолета и какой авиакомпании он принадлежит. Британские журналисты опубликовали также первые фотографии с места аварии.

О том, что летательный аппарат арендовала французская армия для проведения антитеррористической операции в Африке, написали журналисты Washington Post.

Журналисты румынского телеканала Digi 24 отметили, что крушение произошло при неблагоприятных метеоусловиях. Они также сообщили, что летательный аппарат перевозил груз согласно контракту с французской армией.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
ВВС: как наказали бы каталонских сепаратистов по законам РФ
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь