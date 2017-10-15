Авиакатастрофа, в которой погибли четыре гражданина Молдовы, стала главной темой СМИ
Авиакатастрофа в Кот-д’Ивуаре стала главной темой мировой прессы. О ней сообщили такие глобальные СМИ, как
Авиакатастрофа в Кот-д’Ивуаре стала главной темой мировой прессы. О ней сообщили такие глобальные СМИ, как
Среди первых о трагедии сообщили журналисты
Dailymail сообщила подробности о модели самолета и какой авиакомпании он принадлежит. Британские журналисты опубликовали также первые фотографии с места аварии.
О том, что летательный аппарат арендовала французская армия для проведения антитеррористической операции в Африке, написали журналисты Washington Post.
Журналисты румынского телеканала Digi 24 отметили, что крушение произошло при неблагоприятных метеоусловиях. Они также сообщили, что летательный аппарат перевозил груз согласно контракту с французской армией.