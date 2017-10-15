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14:07 (мск), источник: Publika.md

Поворот не туда: Выпивший водитель врезался в забор Национальной патрульной инспекции

Выпивший водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в забор Национальной патрульной инспекции.

Источник: Publika.md

Авария произошла этим утром на Старой почте.

«Подъехав к месту происшествия, мы заметили, что водитель был явно пьян. Он оказал сопротивление, вёл себя агрессивно, неадекватно, но, в конце концов, его успокоили», — сказал патрульный инспектор Ион Бутишкану.

Мужчина же настаивает, что за рулём не был.

«За рулём был другой человек. Он сбежал. Я его очень хорошо знаю. А сам я был на заднем сиденье с собакой. Спросите у полицейских, их было двое, а я один. Спал сзади».

Если экспертиза покажет, что водитель был пьян, ему грозит до 45 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав сроком до пяти лет.

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