Поворот не туда: Выпивший водитель врезался в забор Национальной патрульной инспекции

Авария произошла этим утром на Старой почте.



«Подъехав к месту происшествия, мы заметили, что водитель был явно пьян. Он оказал сопротивление, вёл себя агрессивно, неадекватно, но, в конце концов, его успокоили», — сказал патрульный инспектор Ион Бутишкану.



Мужчина же настаивает, что за рулём не был.



«За рулём был другой человек. Он сбежал. Я его очень хорошо знаю. А сам я был на заднем сиденье с собакой. Спросите у полицейских, их было двое, а я один. Спал сзади».



Если экспертиза покажет, что водитель был пьян, ему грозит до 45 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав сроком до пяти лет.