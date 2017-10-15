Поворот не туда: Выпивший водитель врезался в забор Национальной патрульной инспекции
Выпивший водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в забор Национальной патрульной инспекции.
Выпивший водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в забор Национальной патрульной инспекции.
Авария произошла этим утром на Старой почте.
«Подъехав к месту происшествия, мы заметили, что водитель был явно пьян. Он оказал сопротивление, вёл себя агрессивно, неадекватно, но, в конце концов, его успокоили», — сказал патрульный инспектор Ион Бутишкану.
Мужчина же настаивает, что за рулём не был.
«За рулём был другой человек. Он сбежал. Я его очень хорошо знаю. А сам я был на заднем сиденье с собакой. Спросите у полицейских, их было двое, а я один. Спал сзади».
Если экспертиза покажет, что водитель был пьян, ему грозит до 45 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав сроком до пяти лет.