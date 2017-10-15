В Турции утонула 48-летняя жительница Башкирии

Трагично закончился отдых в Турции для 48-летней Светланы Феоктистовой из башкирского города Салават.

Как рассказали сотрудники отеля, в котором остановилась женщина, женщина утонула в море, якобы, пошла купаться в шторм. Но ее дети думают по-другому: они почти уверены, что их мама утонула в бассейне отеля — все фотографии ее были сделаны у бассейна, словно на море она и не ходила.

УЗНАЛИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ.

— Эта новость нас просто ошарашила. Я без боязни отпустил маму отдыхать в Турцию, поскольку она не в первый раз улетает в отпуск одна. Она и в Турции была, и в Тунисе, и в Египте. Мы и не могли подумать, что эта поездка станет для нее последней, — рассказал сын Светланы, Иван.

Женщина регулярно отправляла детям фотографии, рассказывала, чем занимается, как проводит время. 21 сентября вечером Светлана не вышла на связь. Иван забил тревогу не сразу — мало ли, чем занята мама: может купается или отдыхает в каком-то заведении. Но женщина не вышла на связь и на следующий день.

— 24 сентября мне позвонила сотрудница страховой фирмы. Говорит, мол, ваша мама утонула в море во время шторма, — говорит Иван.

Страховой агент сказала мужчине, что Светлана залезла в воду во время шторма, ослушавшись спасателей.

«ОНА УТОНУЛА В БАССЕЙНЕ».

— Не верим мы, что она могла пойти купаться в шторм, это не похоже на нее! Мама больше любила отдыхать на территории отеля, а морю предпочитала бассейн. Я уверен, что сотрудники гостиницы чего-то не договаривают, — убежден Иван.

Дети погибшей не собираются никого ни в чем обвинять, они просто хотят узнать, что же на самом деле произошло с их мамой, а пока они даже не знают настоящей причины смерти.

— Через полгода полечу в Турцию, нужно будет забрать мамины вещи, они сейчас у прокурора, — говорит Иван. — Тело мамы привезли нам 28 сентября на самолете.