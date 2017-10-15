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13:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Самолёт Москва — Калининград не смог приземлиться в «Храброво» из-за сильного ветра

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» из московского Внуково не смог совершить посадку в «Храброво». Об этом сообщается на официальном сайте калининградского аэропорта.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл в субботу, 14 октября. Самолёт из столицы не приземлился из-за сложных метеоусловий — сильного бокового ветра, поэтому его отправили на запасной аэродром в Пулково. В связи с этим пришлось отменить обратный вылет в Москву.

Прибытие рейса UT 393 и отправку UT 394 перенесли на воскресенье, 15 октября. Прилёт воздушного судна из Санкт-Петербурга в Калининград был запланирован на 13:55, а вылет в Москву — на 14:45.

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