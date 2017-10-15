Самолёт Москва — Калининград не смог приземлиться в «Храброво» из-за сильного ветра
Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» из московского Внуково не смог совершить посадку в «Храброво». Об этом сообщается на официальном сайте калининградского аэропорта.
Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» из московского Внуково не смог совершить посадку в «Храброво». Об этом сообщается на официальном сайте калининградского аэропорта.
Инцидент произошёл в субботу, 14 октября. Самолёт из столицы не приземлился
Прибытие рейса UT 393 и отправку UT 394 перенесли на воскресенье, 15 октября. Прилёт воздушного судна из