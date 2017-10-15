Самолёт Москва — Калининград не смог приземлиться в «Храброво» из-за сильного ветра

Инцидент произошёл в субботу, 14 октября. Самолёт из столицы не приземлился из-за сложных метеоусловий — сильного бокового ветра, поэтому его отправили на запасной аэродром в Пулково. В связи с этим пришлось отменить обратный вылет в Москву.