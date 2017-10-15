В Самаре Niva Chevrolet снесла световую опору c корнем
При ударе водитель потерял сознание.
При ударе водитель потерял сознание.
Очередное серьезное ДТП произошло в городе, сегодня. 15-го октября на улице Шоссейной Chevrolet Niva на полной скорости потеряла управление, снесла столб и вылетела в кювет. Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в паблике «ДТП Самара».
Как рассказывают очевидцы, — вероятно, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Столб буквально вырвало с корнем. Машина — в кювете. Лобовое стекло разбито.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.