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17:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре Niva Chevrolet снесла световую опору c корнем

При ударе водитель потерял сознание.

Очередное серьезное ДТП произошло в городе, сегодня. 15-го октября на улице Шоссейной Chevrolet Niva на полной скорости потеряла управление, снесла столб и вылетела в кювет. Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в паблике «ДТП Самара».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказывают очевидцы, — вероятно, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Столб буквально вырвало с корнем. Машина — в кювете. Лобовое стекло разбито.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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