Следователи начали проверку после нападения медведя на пенсионера под Воронежем

Источник: РИА "Новости"

Животное напало и на хозяина зоопарка — 49-летнего мужчину доставили в больницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Инцидент произошел на улице Ленина в Семилуках около 10:00. По предварительным данным, хозяин зоопарка держал медведя в большом вольере, расположенном во дворе дома по улице Щеголевых.

Животное выбило доску и выбралось из вольера. После этого медведь стал бегать по соседним огородам и напал на 87-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте. Хозяин зоопарка получил травмы при попытке усмирить медведя и вернуть его в вольер. На место приехали полицейские, которые застрелили животное.