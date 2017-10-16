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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Следователи начали проверку после нападения медведя на пенсионера под Воронежем

Следователи начали проверку после того, как сбежавший из частного зоопарка в Семилуках медведь растерзал 87-летнего мужчину в воскресенье, 15 октября.

Источник: РИА "Новости"

Животное напало и на хозяина зоопарка — 49-летнего мужчину доставили в больницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Инцидент произошел на улице Ленина в Семилуках около 10:00. По предварительным данным, хозяин зоопарка держал медведя в большом вольере, расположенном во дворе дома по улице Щеголевых.

Животное выбило доску и выбралось из вольера. После этого медведь стал бегать по соседним огородам и напал на 87-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте. Хозяин зоопарка получил травмы при попытке усмирить медведя и вернуть его в вольер. На место приехали полицейские, которые застрелили животное.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, речь идет о частном зоопарке сборщика радиоаппаратуры Михаила Харина. Мужчина открыл зоопарк 19 июля 2016 года. На 23 сотках Михаил Харин разместил двух пятнистых оленей, бурого медведя, вьетнамских свиней и белок, а также экзотических птиц. Вольеры и клетки для животных владелец зоопарка сделал своими руками. Медведя Михаил Харин купил в Белгородском цирке, как положено, со всеми документами. До года медведь жил во дворе вместе с овчаркой, потом хозяин поселил его в просторной клетке.

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