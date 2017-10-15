Под Уфой четверо мужчин напали на пункт приема металла, угрожая охраннику ножом

Вчера 14 октября полицейские задержали четверых мужчин, которые напали на сторожа пункта приема металла и вынесли оттуда медь.

Злоумышленники перепрыгнули через забор и начали ломать замок гаража монтировкой. В то время, пока один из злоумышленников угрожал сторожу ножом. Злоумышленник отобрал у пенсионера телефон и выкинул его, чтоб тот никуда не звонил. Пока между сторожем и незваным гостем шла борьба, остальные грабители успели вытащить из гаража 10 мешков меди.

По предварительным данным следствия, мужчины распределили мешки с медью по трем другим пунктам металла. В одной из них разбойники обогатились до 25 тысяч рублей, а в остальных возможно еще больше.