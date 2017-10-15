Под Уфой четверо мужчин напали на пункт приема металла, угрожая охраннику ножом
Пока один запугивал сторожа, остальные успели вынести медь.
Пока один запугивал сторожа, остальные успели вынести медь.
Вчера 14 октября полицейские задержали четверых мужчин, которые напали на сторожа пункта приема металла и вынесли оттуда медь.
Злоумышленники перепрыгнули через забор и начали ломать замок гаража монтировкой. В то время, пока один из злоумышленников угрожал сторожу ножом. Злоумышленник отобрал у пенсионера телефон и выкинул его, чтоб тот никуда не звонил. Пока между сторожем и незваным гостем шла борьба, остальные грабители успели вытащить из гаража 10 мешков меди.
По предварительным данным следствия, мужчины распределили мешки с медью по трем другим пунктам металла. В одной из них разбойники обогатились до 25 тысяч рублей, а в остальных возможно еще больше.
— Полученные деньги мужчины потратили на различные развлечения и спиртное. Подозреваемые были задержаны. Трое из них были ранее судимы по разным статьям, — прокомментировали в МВД по РБ.