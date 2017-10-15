На проспекте Победы в Казани разбился водитель «БМВ»
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В социальных сетях сообщают, что на проспекте Победы в Казани рядом с автосалоном «Трастехсервис» разбился парень на черной «БМВ».
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В социальных сетях сообщают, что на проспекте Победы в Казани рядом с автосалоном «Трастехсервис» разбился парень на черной «БМВ».
Очевидцы дорожного происшествия утверждают, что около 6 часов утра водитель «БМВ» несся по проспекту Победы с огромной скоростью.