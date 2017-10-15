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14:55 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде россиянин утонул, купаясь в запрещенном месте

БАНГКОК, 15 окт — РИА Новости. Сорокадвухлетний россиянин, плававший в море в районе пляжа Карон на острове Пхукет в зоне, обозначенной запрещающими купание красными флажками, был вытащен в воскресенье утром на берег без сознания другими туристами и позже скончался в больнице, сообщает интернет-версия Phuket Gazette.

Источник: РИА Новости

По словам свидетелей и участников попытки спасения россиянина, он купался в районе, обозначенном красными запрещающими флажками, когда внезапно налетевшая двухметровая волна полностью его накрыла.

Когда россиянин показался снова на поверхности воды, он не двигался, и те, кто находился на берегу, бросились его спасать. Приехавшие на место военнослужащие из дежурного подразделения военно-морских сил Таиланда попытались оказать первую помощь, однако он не пришел в сознание. В больнице, куда россиянин был доставлен с места происшествия, врачи констатировали его смерть, сообщает газета.

За последние два дня девять россиян оказывались в опасных ситуациях во время купания в зонах, обозначенных красными флажками — шесть в пятницу днем на том же пляже Карон, и затем еще трое в пятницу вечером в районе пляжа Най Тхон. Все они были спасены другими туристами или работниками сферы обслуживания пляжных зон, говорится в сообщении.

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