В Таиланде россиянин утонул, купаясь в запрещенном месте

Источник: РИА Новости

По словам свидетелей и участников попытки спасения россиянина, он купался в районе, обозначенном красными запрещающими флажками, когда внезапно налетевшая двухметровая волна полностью его накрыла.

Когда россиянин показался снова на поверхности воды, он не двигался, и те, кто находился на берегу, бросились его спасать. Приехавшие на место военнослужащие из дежурного подразделения военно-морских сил Таиланда попытались оказать первую помощь, однако он не пришел в сознание. В больнице, куда россиянин был доставлен с места происшествия, врачи констатировали его смерть, сообщает газета.