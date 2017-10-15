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15:44 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: двух человек засыпало землей в Речице

На место происшествия для спасения мужчины прибыли две бригады медиков, 17 спасателей и шесть единиц спасательной техники.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Спасатели оказали помощь двум жителям Речицы, которых засыпало землей, когда они копали яму под фундамент, сообщили в МЧС Беларуси.

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Мужчины 14 октября до позднего вечера рыли яму под фундамент, пока на них не обрушился грунт. Один из пострадавших — в больнице.

«14 октября в 22:52 речицким спасателям поступил сигнал о том, что речицкого районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что по улице Соболенко во дворе частного дома при проведении строительных работ засыпало песком двух человек», — сообщили Sputnik в воскресенье в УЧС по Гомельской области.

На место происшествия прибыли шесть единиц техники и 17 спасателей, отметили в управлении.

Там также сообщили, в траншее на глубине двух метров по грудь в песке оказались хозяин подворья 1980 года рождения и еще один мужчина 1996 года рождения.

В 23:32 спасатели откопали одного из мужчин, при помощи спасательных веревок и носилок подняли его на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи, сказали в МЧС.

С переломом седалищной кости он был госпитализирован в местную больницу, сказали спасатели.

Еще через 15 минут спасатели извлекли из-под песка хозяина подворья и передали второй бригаде медиков. Состояние у него было удовлетворительным, от госпитализации он отказался.

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