МЧС: двух человек засыпало землей в Речице
На место происшествия для спасения мужчины прибыли две бригады медиков, 17 спасателей и шесть единиц спасательной техники.
На место происшествия для спасения мужчины прибыли две бригады медиков, 17 спасателей и шесть единиц спасательной техники.
МИНСК, 15 окт — Sputnik. Спасатели оказали помощь двум жителям Речицы, которых засыпало землей, когда они копали яму под фундамент, сообщили в МЧС Беларуси.
Мужчины 14 октября до позднего вечера рыли яму под фундамент, пока на них не обрушился грунт. Один из пострадавших — в больнице.
«14 октября в 22:52 речицким спасателям поступил сигнал о том, что речицкого районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что по улице Соболенко во дворе частного дома при проведении строительных работ засыпало песком двух человек», — сообщили Sputnik в воскресенье в УЧС по Гомельской области.
На место происшествия прибыли шесть единиц техники и 17 спасателей, отметили в управлении.
Там также сообщили, в траншее на глубине двух метров по грудь в песке оказались хозяин подворья 1980 года рождения и еще один мужчина 1996 года рождения.
В 23:32 спасатели откопали одного из мужчин, при помощи спасательных веревок и носилок подняли его на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи, сказали в МЧС.
С переломом седалищной кости он был госпитализирован в местную больницу, сказали спасатели.
Еще через 15 минут спасатели извлекли