Пропавший накануне малолетний мальчик найден живым в лесу 15 октября
Пропавший накануне малолетний мальчик найден живым в лесу 15 октября. Об этом сообщает
Пропавший накануне малолетний мальчик найден живым в лесу 15 октября. Об этом сообщает
Согласно предварительной информации, мальчик был найден совместными усилиями поисковых отрядов, спасателей, правоохранителей и примкнувших к поиску добровольцев. Пропавший был обнаружен в нескольких километрах от места пропажи.
Напомним, что в Нижегородской области 14 октября начались поиски четырехлетнего Ярослава Балуева, который пропал, когда его родственники остановили машину, чтобы собрать грибов.