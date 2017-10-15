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17:39 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший накануне малолетний мальчик найден живым в лесу 15 октября

Пропавший накануне малолетний мальчик найден живым в лесу 15 октября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно предварительной информации, мальчик был найден совместными усилиями поисковых отрядов, спасателей, правоохранителей и примкнувших к поиску добровольцев. Пропавший был обнаружен в нескольких километрах от места пропажи.

Напомним, что в Нижегородской области 14 октября начались поиски четырехлетнего Ярослава Балуева, который пропал, когда его родственники остановили машину, чтобы собрать грибов.

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