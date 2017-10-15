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15:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Орше при пожаре погибла молодая женщина

Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения.

Источник: БЕЛТА

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше при пожаре частного дома погибла женщина. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения. Работники МЧС спасли ее отца 1967 года рождения и дочь 2015 года рождения, которые с ожогами и отравлением продуктами горения были доставлены в учреждение здравоохранения.

Причина пожара устанавливается.

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