В Орше при пожаре погибла молодая женщина
Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения.
Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения.
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше при пожаре частного дома погибла женщина. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения. Работники МЧС спасли ее отца 1967 года рождения и дочь 2015 года рождения, которые с ожогами и отравлением продуктами горения были доставлены в учреждение здравоохранения.
Причина пожара устанавливается.