В Орше при пожаре погибла молодая женщина

Инцидент произошел 14 октября в 19.58 в доме на пер. Красногвардейском. В результате пожара погибла хозяйка дома 1996 года рождения. Работники МЧС спасли ее отца 1967 года рождения и дочь 2015 года рождения, которые с ожогами и отравлением продуктами горения были доставлены в учреждение здравоохранения.