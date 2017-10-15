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16:20 (мск), источник: 365info.kz

Из-за пожара в центре Алматы эвакуированы 52 человека

В центре Алматы возле театра имени Ауэзова загорелся жилой дом, сообщает ДЧС мегаполиса.

Источник: 365info.kz

Сообщение о пожаре поступили на пульт «101» в 16.16. Горела квартира на втором этаже 18-этажного жилого дома по улице Курмангазы. Пожарные прибыли к месту происшествия спустя 6 минут после вызова.

Они увидели сильное задымление в квартире номер 132. На появившихся в сети видеозаписях видны языки пламени, вырывающиеся из окон этой квартиры, и огромные столбы черного дыма. Надев аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, огнеборцы зашли в подъезд горящего дома, чтобы проверить, есть ли люди в квартирах, расположенных выше и ниже той, что горела. Тушение пожара и эвакуация жильцов проводились параллельно. Эвакуировано 54 человека, в том числе 20 детей Как оказалось, горела лоджия, площадь которой была 6 квадратных метров.

Локализовали пламя в 16.37, а потушили в 16.43. Никто не пострадал.

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