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16:17 (мск), источник: Tengrinews

Машина врезалась в верблюда по дороге в аэропорт Актау

Машина врезалась в верблюда по дороге в аэропорт Актау, сообщает Lada.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что автомобиль Toyota Hilux сбил верблюда. Информация о происшествии на пульт дежурного скорой помощи поступила в 20:37. Водитель 1962 года рождения, как сообщили в Мангистауской областной больнице, был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Пассажир 1973 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Животное погибло.

В дорожной полиции подтвердили факт ДТП. Работает дознаватель.

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