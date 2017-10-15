В Ростове на остановке возле рынка убили мужчину
Мужчину убили на остановке возле Центрального рынка в
Мужчину убили на остановке возле Центрального рынка в
Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 октября.
Как сообщает 161.ru, мужчину сначала избили до полусмерти, а потом пырнули ножом в шею. Все трое нападающих были пьяны. Преступникам удалось скрыться.
Известно, что рядом с местом происшествия висели камеры видеонаблюдения. Полицейские их уже изучили. Мужчина от полученных травм скончался, приехавшие медики констатировали смерть.