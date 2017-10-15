Подозреваемый в подделке документов задержан в Ростовской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, автомобиль ВАЗ-21099 остановили сотрудники ДПС для проверки документов. За рулем находился водитель 1983 года рождения. Водитель предъявил полицейским для проверки водительское удостоверение с признаками подделки. Согласно справке экспертов данный документ не соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятием «Гознак».