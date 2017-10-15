Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
13Самое продаваемое оружие в США
17:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемый в подделке документов задержан в Ростовской области

Житель Ростовской области задержан по подозрению в подделке документов.

Источник: Аргументы и факты

На глаза правоохранительным органам мужчина попался на 1 километре автодороги Тацинская — Константиновск.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, автомобиль ВАЗ-21099 остановили сотрудники ДПС для проверки документов. За рулем находился водитель 1983 года рождения. Водитель предъявил полицейским для проверки водительское удостоверение с признаками подделки. Согласно справке экспертов данный документ не соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятием «Гознак».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре педагог уволился из-за скромного подарка на День учителя
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Курды Ирака не откажутся от независимости
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
ВВС: как наказали бы каталонских сепаратистов по законам РФ
Спорт
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура «Локомотив», проигравший третий матч в премьер-лиге в текущем сезоне, с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь