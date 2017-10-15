Подозреваемый в подделке документов задержан в Ростовской области
Житель Ростовской области задержан по подозрению в подделке документов.
Житель Ростовской области задержан по подозрению в подделке документов.
На глаза правоохранительным органам мужчина попался на 1 километре автодороги Тацинская — Константиновск.
Как рассказали в
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».