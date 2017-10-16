На воронежской трассе ВАЗ-2114 протаранил трактор, один человек серьезно ранен

Об аварии сообщила пресс-служба областного управления МЧС. ДТП произошло днем в воскресенье, 15 октября, рядом с селом Ясенево в Каменском районе. Около 16 часов на одной из дорог близ села столкнулись трактор и ВАЗ-2114.

По всей видимости, аварию спровоцировал водитель легковушки — его машина на полной скорости протаранила сельхозмашину. Такие подробности озвучили журналисты «TV-Губерния» со ссылкой на собственные данные.

На место происшествия экстренно прибыла бригада спасателей, чтобы ликвидировать последствия столкновения и увезти поврежденные транспортные средства. Также понадобилась помощь врачей. По данным телеканала, в аварии была ранена женщина — она получила несколько травм, и ее срочно доставили в больницу. В сообщении МЧС также сказано, что при столкновении были ранены люди, однако пока уточненной информации о других пострадавших нет.

Каким образом легковушка и трактор не поделили сельскую дорогу, какова степень вины водителей и прочие обстоятельства инцидента в ближайшее время выяснят эксперты и правоохранители.