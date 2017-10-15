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19:51 (мск), источник: m24.ru

Задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Царицыно

В столице задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве 74-летней женщины в парке Царицыно, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Москвича 63 лет задержали 14 октября на Братеевской улице. Как оказалось, ранее мужчин был судим. В ходе допроса он признал вину, передает Агентство «Москва».

По версии следствия, мужчина нанес незнакомой женщине множественные удары колюще-режущим предметом в область шеи, а также не менее пяти ударов кирпичом в область головы. От полученных травм она скончалась.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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