Задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Царицыно
В столице задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве 74-летней женщины в парке Царицыно, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
В столице задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве 74-летней женщины в парке Царицыно, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Москвича 63 лет задержали 14 октября на Братеевской улице. Как оказалось, ранее мужчин был судим. В ходе допроса он признал вину, передает Агентство «Москва».
По версии следствия, мужчина нанес незнакомой женщине множественные удары
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.