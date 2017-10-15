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19:02 (мск), источник: Sputnik.md

Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных»

Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных», направив запрос руководителю предприятия Autosalubritate.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Муниципальный советник Кишинева Юрий Витнянский направил главе городского предприятия Autosalubritate Тудору Маниву запрос с просьбой разораться в инциденте, произошедшем на территории «Некрополя для животных».

В запросе отмечено, что речь идет о нанесении травмы волонтеру, который намеревался забрать собаку, находившуюся в вольере для бездомных животных.

Обращение муниципального советника Кишинева к главе Autsalubritate.

Напомним, что Sputnik Молдова стало известно, что на этой неделе директор «Некрополя для животных» Василе Горя напал на кишиневца Романа Трахтмана и нанес ему удар металлической трубой по руке, целясь при этом, со слов Романа и очевидцев происшествия, в голову. Ссора произошла из-за желания Романа забрать из вольера овчарку, очевидно доставленную в «Некрополь» работниками этого учреждения.

По словам Трахтмана, в полиции Инспектората столичного сектора Чеканы его собираются допросить в качестве потенциального подозреваемого в краже этой собаки с территории «Некрополя». Сам активист утверждает, что не крал собаку, а она убежала из вольера, когда он открыл дверь, чтобы осмотреть лапу хромавшего животного.

Как сообщила корреспонденту Sputnik защитница прав животных Валентина Дудник, Василе Горя и его помощники травят собак по всему городу, свозят их тела в «Некрополь», сдирают с них шкуры и продают их изготовителям поясов из собачьей шерсти.

Сам Василе Горя от комментариев по телефону отказался.

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