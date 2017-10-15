Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных»
Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных», направив запрос руководителю предприятия Autosalubritate.
Мунсовет Кишинева взялся за главу «Некрополя для животных», направив запрос руководителю предприятия Autosalubritate.
КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Муниципальный советник Кишинева Юрий Витнянский направил главе городского предприятия Autosalubritate Тудору Маниву запрос с просьбой разораться в инциденте, произошедшем на территории «Некрополя для животных».
В запросе отмечено, что речь идет о нанесении травмы волонтеру, который намеревался забрать собаку, находившуюся в вольере для бездомных животных.
Обращение муниципального советника Кишинева к главе Autsalubritate.
Напомним, что Sputnik Молдова стало известно, что на этой неделе директор «Некрополя для животных» Василе Горя напал на кишиневца Романа Трахтмана и нанес ему удар металлической трубой по руке, целясь при этом, со слов Романа и очевидцев происшествия, в голову. Ссора произошла
По словам Трахтмана, в полиции Инспектората столичного сектора Чеканы его собираются допросить в качестве потенциального подозреваемого в краже этой собаки с территории «Некрополя». Сам активист утверждает, что не крал собаку, а она убежала из вольера, когда он открыл дверь, чтобы осмотреть лапу хромавшего животного.
Как сообщила корреспонденту Sputnik защитница прав животных Валентина Дудник, Василе Горя и его помощники травят собак по всему городу, свозят их тела в «Некрополь», сдирают с них шкуры и продают их изготовителям поясов из собачьей шерсти.
Сам Василе Горя от комментариев по телефону отказался.