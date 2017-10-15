Теракт в Сомали: взрыв убил 231 человека

Источник: Reuters

В результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика в Могадишо, столице Сомали, погиб 231 человек. Об этом сообщает информагентство Associated Press с ссылкой на источники в полиции и госпиталях.

Местные власти заявляют, что взрыв, произошедший в субботу, 14 октября, является «самым мощным и смертельным» за всю историю Сомали.

По словам одного из источников AP, часть погибших, находящихся в моргах Могадишо, до сих пор не опознаны.

Многие тела сожжены до неузнаваемости.

Террористическая атака произошла на одной из главных улиц города — в этом районе находятся здания министерств.

Местная муниципальная медицинская служба Aamin Ambulance написала в своем твиттере, что «за десять лет своего опыта в качестве службы скорой помощи в Могадишо, мы не видели ничего подобного».

«Мне нечего сказать. Мы все потеряли», — приводит AP слова потерявшей мужа матери четырех детей Зайнаб Шариф. Несколько часов доктора пытались спасти мужчине жизнь, но он скончался от обильной кровопотери.

На видео с места происшествия запечатлены разорванные металлические корпуса автомобилей, разрушенные здания и столбы черного дыма. По улицам ходят люди с автоматами, разбирая завалы и помогая раненым.

Президент Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

Также глава государства присоединился к сдающим кровь донорам в местной клинике, призвав сограждан помочь пострадавшим.

«Госпиталь переполнен мертвыми и ранеными. К нам поступают и люди, чьи конечности были оторваны взрывом бомбы. Это ужасает так, как никогда прежде», — заявил доктор Мохаммед Юсуф, главврач госпиталя в Медине.

Под покровом ночи спасатели с фонариками искали выживших под завалами на месте практически полностью разрушенного отеля «Сафари», расположенного неподалеку от министерства иностранных дел Сомали.

Взрыв вырвал с корнем металлические ворота и обрушил стены ограды гостиницы.

Правительство Сомали обвиняет в теракте связанную с запрещенной в РФ «Аль-Каидой» террористическую группировку «Аш-Шабаб».

По словам местных властей, взрыв является «национальной катастрофой». Однако ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшую трагедию.

«Им плевать на жизни сомалийцев, матерей, отцов и детей», — заявил премьер-министр страны Хасан Али Хаир.

«Они (террористы — “Газета.Ru”) нанесли удар по самой плотно заселенной части Могадишо, убив только гражданских», — добавил Али Хаир.

ООН назвала террористическую атаку в Могадишо «отвратительной» и назвала число погибших в ней людей «беспрецедентным».

Видео Жертвами теракта в Сомали стали 85 человек

В восточноафриканской республике идет непрекращающаяся гражданская война между множеством группировок и правительством. Только за 2017 год в Сомали произошло более 10 терактов.

В конце июля 2017 года в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо погибли более 10 человек, 20 пострадали. Сгорели более 10 автомобилей. Теракт произошел в квартале района Вадажир. По данным агентства Reuters, ответственность за взрыв взяли на себя неназванные исламистские повстанцы.

В середине июня по меньшей мере 19 человек погибли при нападении боевиков на отель и ресторан в столице Сомали. Точное число пострадавших и национальности погибших не уточнялись. Сначала сработало взрывное устройство в автомобиле, а затем вооруженные люди напали на посетителей отеля и взяли заложников. Пять боевиков были убиты.

В тот же день произошла еще одна атака — террористы взяли в заложники по меньшей мере 20 посетителей ресторана быстрого питания Pizza House.