Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Умер актер Дмитрий Марьянов
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
СМИ: стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Президент Чехии не извинится за слова о Крыме
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
11:47 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский пенсионер дома хранил порох типа «Сокол» и 23 патрона для винтовки

Ближайшие пять лет за это он может провести в тюрьме.

Источник: Новости Воронежа

В Борисоглебске стражи порядка выяснили, что 59-летний местный житель у себя дома хранит боеприпасы и взрывчатые вещества. К нему в дом нагрянули с обыском.

В сейфе, который стоял в комнате, обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом и 23 патрона.

«Экспертиза показала, что вещество — это бездымный порох типа “Сокол”, — рассказали в МВД. — Патроны же калибра 5,6 мм — винтовочные кольцевого воспламенения».

По словам злоумышленника, он бывший охотник. Купил взрывчатое вещество и патроны несколько лет назад. С тех пор хранил.
Теперь воронежцу грозит 5 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СКР возбудил дело на владельца медведя, который накануне растерзал…
Мэрия выделит на реновацию Дома архитектора 10 млн рублей
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь