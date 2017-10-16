Воронежский пенсионер дома хранил порох типа «Сокол» и 23 патрона для винтовки
Ближайшие пять лет за это он может провести в тюрьме.
Ближайшие пять лет за это он может провести в тюрьме.
В Борисоглебске стражи порядка выяснили, что 59-летний местный житель у себя дома хранит боеприпасы и взрывчатые вещества. К нему в дом нагрянули с обыском.
В сейфе, который стоял в комнате, обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом и 23 патрона.
«Экспертиза показала, что вещество — это бездымный порох типа “Сокол”, — рассказали в МВД. — Патроны же калибра 5,6 мм — винтовочные кольцевого воспламенения».
По словам злоумышленника, он бывший охотник. Купил взрывчатое вещество и патроны несколько лет назад. С тех пор хранил.
Теперь воронежцу грозит 5 лет тюрьмы.