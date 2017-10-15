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20:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани на Короленко горел цех по производству лестниц

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Казани произошел пожар в деревообрабатывающем цехе на улице Короленко, сообщили ИА «Татар—информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме № 120 по улице Короленко в Авиастроительном районе поступило в 00.54 14 октября на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место выехали пожарные ПСЧ № 5 по второму номеру вызова, а также полицейские и медики.

Как выяснилось, на первом этаже двухэтажного здания горел деревообрабатывающий цех, в котором производят деревянные лестницы. Из окон валил густой дым. По словам охранника, внутри горящего здания людей не было.

Пожарные вскрыли ворота, демонтировали решетку на одном из окон, звено газодымозащитной службы проверило помещения, которые находились рядом с горящим, а также помещения на втором этаже здания.

Очаг возгорания обнаружился в двух метрах от входа — горели деревянные заготовки, площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В 1.05 пожар был потушен. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. В пожаре никто не пострадал.

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