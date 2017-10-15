Появились фото пожара в Актанышском районе, где подожгли дом и машину
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Появились фото пожара в Актанышском районе, где мужчине подожгли дом и машину, их ИА «Татар-информ» предоставили в
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Появились фото пожара в Актанышском районе, где мужчине подожгли дом и машину, их ИА «Татар-информ» предоставили в
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пожаре в селе Такталачук в Актанышском районе сильно обгорел 39-летний мужчина. Пожар случился в 18.13 14 октября.
На место выезжали пожарные ПСЧ № 103 и пожарные отдельного поста «Суксы».
Горел автомобиль «Лада» 9-й модели и одноэтажный бревенчатый дом. Пожарных встретили соседи, входная дверь в дом была открыта, внутри было сильное задымление.
В 18.38 пожар был потушен. В результате сгорела вся мебель и вещи внутри дома, а также стена и пол.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.