Появились фото пожара в Актанышском районе, где подожгли дом и машину

6 фотографий 6 фотографий

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пожаре в селе Такталачук в Актанышском районе сильно обгорел 39-летний мужчина. Пожар случился в 18.13 14 октября.

На место выезжали пожарные ПСЧ № 103 и пожарные отдельного поста «Суксы».

Горел автомобиль «Лада» 9-й модели и одноэтажный бревенчатый дом. Пожарных встретили соседи, входная дверь в дом была открыта, внутри было сильное задымление.

В 18.38 пожар был потушен. В результате сгорела вся мебель и вещи внутри дома, а также стена и пол.