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20:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились фото пожара в Актанышском районе, где подожгли дом и машину

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Появились фото пожара в Актанышском районе, где мужчине подожгли дом и машину, их ИА «Татар-информ» предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

6
фотографий
6
фотографий

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пожаре в селе Такталачук в Актанышском районе сильно обгорел 39-летний мужчина. Пожар случился в 18.13 14 октября.

На место выезжали пожарные ПСЧ № 103 и пожарные отдельного поста «Суксы».

Горел автомобиль «Лада» 9-й модели и одноэтажный бревенчатый дом. Пожарных встретили соседи, входная дверь в дом была открыта, внутри было сильное задымление.

В 18.38 пожар был потушен. В результате сгорела вся мебель и вещи внутри дома, а также стена и пол.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.

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