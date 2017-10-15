Аружан Саин сбила моторная лодка в Египте
Инцидент произошел во время отдыха, пострадавшая рассказала о своем состоянии.
Инцидент произошел во время отдыха, пострадавшая рассказала о своем состоянии.
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Аружан Саин сбила моторная лодка на отдыхе в Египте. Известная телеведущая и директор благотворительного фонда рассказала о своем самочувствии Sputnik Казахстан.
«Я бы не драматизировала, у меня перелом руки, сейчас будут его гипсовать. Сейчас его “соберут”, рука, действительно, болит. А в остальном все в порядке, не переживайте, все у меня очень хорошо!» — рассказала она по телефону.
Фонд Добровольное Общество «Милосердие» помогает детским домам, а также больным детям, которым невозможно помочь в Казахстане.