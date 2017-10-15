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21:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аружан Саин сбила моторная лодка в Египте

Инцидент произошел во время отдыха, пострадавшая рассказала о своем состоянии.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Аружан Саин сбила моторная лодка на отдыхе в Египте. Известная телеведущая и директор благотворительного фонда рассказала о своем самочувствии Sputnik Казахстан.

«Я бы не драматизировала, у меня перелом руки, сейчас будут его гипсовать. Сейчас его “соберут”, рука, действительно, болит. А в остальном все в порядке, не переживайте, все у меня очень хорошо!» — рассказала она по телефону.

Фонд Добровольное Общество «Милосердие» помогает детским домам, а также больным детям, которым невозможно помочь в Казахстане.

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