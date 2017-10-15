В Краснодарском крае в жилом доме взорвался газ

Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Славянском районе Кубани, поступило диспетчеру в воскресенье в 19:53 (мск). В 19:54 (мск) к месту направлены силы и средства Славянского ПСГ ПСЧ-39 2АЦ.

«В 20:05 по прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что в двухподъездном двухэтажном многоквартирном кирпичном доме произошел пожар. Предварительно, пожар произошел из-за взрыва сетевого газа», — говорится в сообщении.

Проведена эвакуация жильцов дома. По предварительной информации, в результате пожара есть пострадавшие, разрушений нет.

После его ликвидации специалисты ведомства осмотрят конструкции.