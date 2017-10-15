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15 октября, источник: РИА Новости

В Краснодарском крае в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Славянском районе Кубани, поступило диспетчеру в воскресенье в 19:53 (мск). В 19:54 (мск) к месту направлены силы и средства Славянского ПСГ ПСЧ-39 2АЦ.

«В 20:05 по прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что в двухподъездном двухэтажном многоквартирном кирпичном доме произошел пожар. Предварительно, пожар произошел из-за взрыва сетевого газа», — говорится в сообщении.

Проведена эвакуация жильцов дома. По предварительной информации, в результате пожара есть пострадавшие, разрушений нет.

После его ликвидации специалисты ведомства осмотрят конструкции.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что взрыв произошел в квартире на первом этаже дома № 11 по улице Летней в населенном пункте Садовый с последующим пожаром на площади 80 квадратных метров. По его словам, при взрыве обрушилась часть внешней стены здания, пострадал один человек.

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