В Воронеже за вечер эвакуировали посетителей 9 зданий

За вечер в Воронеже эвакуировали посетителей и сотрудников ночных клубов, торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Жители сообщили о «заминировании» девяти объектов, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в воскресенье, 15 октября.

Первый звонок поступил дежурным в 20:39. Эвакуировали посетителей торгового центра «Атмосфера» на улице Фридриха Энгельса. До 21:12 аналогичные сообщения поступили об отелях Mercure на Кирова и «Петровский Пассаж» на улице 20 лет ВЛКСМ, кинотеатре «Пролетарий», торговом центре Metro на Остужева. Эвакуировали посетителей ночных клубов Lucky Luciano и Bordo, а также бара «Балкон» на проспекте Революции и железнодорожной станции Придача на улице Циолковского.