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00:11 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодарском крае потушили пожар, возникший после взрыва газа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на первом этаже дома № 11 по улице Летняя в населенном пункте Садовый, после чего произошел пожар на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за взрыва сетевого газа, есть пострадавшие.

«В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ликвидации пожара были задействованы 63 человека личного состава, а также 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

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