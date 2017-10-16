В Краснодарском крае потушили пожар, возникший после взрыва газа

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на первом этаже дома № 11 по улице Летняя в населенном пункте Садовый, после чего произошел пожар на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за взрыва сетевого газа, есть пострадавшие.

«В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара», — говорится в сообщении.