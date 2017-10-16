В Краснодарском крае потушили пожар, возникший после взрыва газа
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на первом этаже дома № 11 по улице Летняя в населенном пункте Садовый, после чего произошел пожар на площади 80 квадратных метров.
«В 20.56 локализация пожара. В 21.25 ликвидация открытого горения. В 21.45 ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в ликвидации пожара были задействованы 63 человека личного состава, а также 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 21 человек личного состава и 6 единиц техники.