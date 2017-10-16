После выстрела в сторону зрителей учений Ка-52 случайно ударил по складу

16 сентября — в третий день российско-белорусских учений «Запад-2017» — в Ленинградской области произошло не одно, а два ЧП с участием вертолета Ка-52.

Это рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник из авиационной отрасли. После полета, во время которого Ка-52 дал залп в сторону зрителей, произошел еще один непроизвольный выстрел, рассказали РБК два собеседника.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25232578&id=456240072&hash=27707f074c11f5e6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый незапланированный выстрел произошел в 14:00 по мск: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А. В. и старший лейтенант Волчков А. С. — выполнили взлет с аэродрома Пушкин и совершили перелет на полигон Лужский. В 14:47 после получения разрешения руководителя полетов полигона при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8. После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин.

Из-за незапланированного пуска ракет три человека получили ранения.

Минобороны подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени». Сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали «глупостью».

Второй инцидент с Ка-52 произошел в 17:12 по мск — уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник РБК, близкий к Минобороны.

По его словам, когда Смахтин и Волчков, заглушив двигатель, покинули вертолет, провести послеполетный техосмотр прибыли два технических специалиста. Первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения, пояснил собеседник РБК.

«Он развернул вертолет таким образом, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета», — рассказал источник РБК, близкий к Минобороны. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола, объяснил собеседник РБК.

Однако, по его словам, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — заключил он. Второй выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом, отметил собеседник РБК.

Из-за выстрела одна стена склада была частично разрушена, никто не пострадал, сообщил он.

Бывший военный летчик Борис Барсуков сказал РБК, что в ЧП с выстрелом по складскому помещению, скоре всего, виноваты технические специалисты, проводившие послеполетный досмотр вертолета.