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00:25 (мск), источник: РБК

После выстрела в сторону зрителей учений Ка-52 случайно ударил по складу

Во время российско-белорусских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 («Аллигатор»), совершив выстрел в сторону зрителей, после посадки частично разрушил складское помещение на аэродроме Пушкин, рассказали РБК два источника.

16 сентября — в третий день российско-белорусских учений «Запад-2017» — в Ленинградской области произошло не одно, а два ЧП с участием вертолета Ка-52.

Это рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник из авиационной отрасли. После полета, во время которого Ка-52 дал залп в сторону зрителей, произошел еще один непроизвольный выстрел, рассказали РБК два собеседника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый незапланированный выстрел произошел в 14:00 по мск: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А. В. и старший лейтенант Волчков А. С. — выполнили взлет с аэродрома Пушкин и совершили перелет на полигон Лужский. В 14:47 после получения разрешения руководителя полетов полигона при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8. После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин.

Из-за незапланированного пуска ракет три человека получили ранения.

Минобороны подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени». Сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали «глупостью».

Второй инцидент с Ка-52 произошел в 17:12 по мск — уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник РБК, близкий к Минобороны.

По его словам, когда Смахтин и Волчков, заглушив двигатель, покинули вертолет, провести послеполетный техосмотр прибыли два технических специалиста. Первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения, пояснил собеседник РБК.

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«Он развернул вертолет таким образом, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета», — рассказал источник РБК, близкий к Минобороны. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола, объяснил собеседник РБК.

Однако, по его словам, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — заключил он. Второй выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом, отметил собеседник РБК.

Из-за выстрела одна стена склада была частично разрушена, никто не пострадал, сообщил он.

Бывший военный летчик Борис Барсуков сказал РБК, что в ЧП с выстрелом по складскому помещению, скоре всего, виноваты технические специалисты, проводившие послеполетный досмотр вертолета.

РБК направил запросы в Минобороны и холдинг «Вертолеты России» (его предприятие «Прогресс» производит Ка-52) с просьбой подтвердить информацию о втором ЧП с вертолетом.

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