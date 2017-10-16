Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
08:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Словакии микроавтобус с работниками попал в ДТП: восемь погибших

Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и мужчина-водитель погибли на месте. Еще одна 49-летняя пострадавшая скончалась утром в воскресенье, несмотря на усилия медиков.

Источник: БЕЛТА

Микроавтобус с наемными работниками столкнулся с грузовиком в Словакии. По сообщениям информагентств, семь пассажирок и водитель погибли.

Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и мужчина-водитель погибли на месте. Еще одна 49-летняя пострадавшая скончалась утром в воскресенье, несмотря на усилия медиков. Водитель грузовика отделался легкими травмами.

По факту произошедшего идет проверка. По имеющимся сведениям, один из водителей уснул за рулем.

Все погибшие — словаки. Женщины подрабатывали сиделками в Австрии и возвращались на выходные домой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года
Аршавина бросила супруга из-за измены
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Трамп потратил свыше $1 млн на юристов из-за «российского дела»
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь