В Словакии микроавтобус с работниками попал в ДТП: восемь погибших
Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и
Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и
Микроавтобус с наемными работниками столкнулся с грузовиком в Словакии. По сообщениям информагентств, семь пассажирок и водитель погибли.
Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и
По факту произошедшего идет проверка. По имеющимся сведениям, один из водителей уснул за рулем.
Все погибшие — словаки. Женщины подрабатывали сиделками в Австрии и возвращались на выходные домой.