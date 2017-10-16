В Словакии микроавтобус с работниками попал в ДТП: восемь погибших

Источник: БЕЛТА

Микроавтобус с наемными работниками столкнулся с грузовиком в Словакии. По сообщениям информагентств, семь пассажирок и водитель погибли.

Авария произошла в субботу. В результате лобового столкновения шесть женщин и мужчина-водитель погибли на месте. Еще одна 49-летняя пострадавшая скончалась утром в воскресенье, несмотря на усилия медиков. Водитель грузовика отделался легкими травмами.

По факту произошедшего идет проверка. По имеющимся сведениям, один из водителей уснул за рулем.