Видимость на нуле: Хабаровск снова заволокло дымом
Ветра, пришедшие с западной стороны, снова вынуждают жителей задыхаться
Ветра, пришедшие с западной стороны, снова вынуждают жителей задыхаться
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
Новая рабочая неделя для жителей Хабаровска началась с задымления. Краевую столицу заволокло так же плотно, как и на прошлой неделе, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Напомним, управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
В прошлую среду, 11 сентября, весь город накрыло плотной пеленой и запахом гари. Похожая картина и в этот понедельник. И пока Амур скрыт за дымкой, а видимость снижена, жителям остается только ждать перемены ветра, на данный момент идущего с
Тем временем, в социальных сетях уже начинаются разговоры о возникающих