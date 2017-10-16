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03:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Видимость на нуле: Хабаровск снова заволокло дымом

Ветра, пришедшие с западной стороны, снова вынуждают жителей задыхаться из-за гари.

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Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

Новая рабочая неделя для жителей Хабаровска началась с задымления. Краевую столицу заволокло так же плотно, как и на прошлой неделе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю из-за задымления введен лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. По его результатам в двух районах города отмечается превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота.

В прошлую среду, 11 сентября, весь город накрыло плотной пеленой и запахом гари. Похожая картина и в этот понедельник. И пока Амур скрыт за дымкой, а видимость снижена, жителям остается только ждать перемены ветра, на данный момент идущего с юго-западного направления.

Тем временем, в социальных сетях уже начинаются разговоры о возникающих из-за задымления недомоганиях, что заставляет насторожиться. Редакция будет следить за развитием событий.

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